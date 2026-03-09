CHP’nin Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanması durumunda ülkeyi nasıl yöneteceği, plan ve programa bağlandı. Partinin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu da, seçimi kazanması halinde CHP’nin “Hedef’’ olarak ortaya koyduğu bu vaatleri gerçekleştireceğini söylüyordu. Bunlar “Yasaksız Türkiye, Vizesiz Avrupa’’ ile 100’e yakın vaad “Hedef’’ olarak ortaya konuldu. ‘’Adalet, Kalıcı Refah ve Sosyal Devlet’’ ön plana çıktı. Zenginden çok, dar gelirliden az vergi alınacak. İstanbul Sözleşmesi geri gelecek. Faturalar düşecek, sağlıkta ve ilaçta katkı payı kalkacak. Cumhurbaşkanı tarafsız olacak. Temel vatandaşlık geliri hayata geçecek. Eğitimde, 100 bin öğretmen, 100 bin temizlik görevlisi, 65 bin güvenlik görevlisi ile 75 bin okul sağlığı hemşiresi atanacak. Liseden mezun olan bir genç en az bir yabancı dili akıcı biçimde konuşabilecek. İşte, İmamoğlu’nun tutuklanmasının asıl gerekçesi olarak gösterilen vaatlerden bazıları:

’GÜÇLÜ DEMOKRASİ: Türkiye’yi çoğulcu, demokratik bir ülke haline getireceğiz. Bir daha hiç kimse bugünkü Cumhurbaşkanı’nın yetkileriyle donatılmayacak. Cumhurbaşkanı tarafsız ve kapsayıcı olacak. Kuvvetler ayrılığı gerçek anlamda tesis edilecek. Meclis hak ettiği güce kavuşacak. En kısa sürede Demokratik Parlamenter Sisteme geçilecek. Temel hak ve özgürlükler dokunulmaz olacak. Düşünce, ifade ve basın özgürlüğü önündeki engeller kaldırılacak. Parti devleti değil, milletin devleti olacak.

ADALET REFORMU: Yargıyı siyasetin arka bahçesi olmaktan kurtaracağız. Yargıç ve savcılara yer ve kürsü güvencesi sağlayacağız. Yargı karşısında herkes, eşit muamele görecek. Yıllarca süren yargılama çileleri bitecek. AYM ve AİHM kararlarına tam uyum sağlanacak. Toplumsal travma yaratmış olan davaların yeniden görülmesinin önü açılacak. Haklarında hiçbir yargı kararı olmayan ya da yargılanıp beraat edenlerin mağduriyetleri giderilecek.

BAYRAM İKRAMİYESİ: Dolaylı vergilerin payı inecek. Çok kazanan çok, az kazanan az vergi ödeyecek.. Temel tüketim ürünleri, vergiden muaf olacak. Çalışanlar üzerindeki gelir vergisi yükü azaltılacak. Gelir vergisi dilimleri yoksulluk sınırı hesabıyla yeniden güncellenecek. En düşük emekli maaşını, asgari ücrete yükselteceğiz. Emekliye Kurban ve Ramazan bayramlarında bir asgari ücret ikramiye vereceğiz. Gerçek intibak yöntemiyle emekliler arasındaki gelir adaletsizliğini ortadan kaldıracağız. Kamuda israfı bitireceğiz. Bütçeyi işsize, çalışana ve emekliye vereceğiz.

VİZESİZ AVRUPA: Türkiye’nin pozisyonu ve dış politikası Amerika’ya göre değişmeyecek. Dünyanın her yerinde vatandaşlarımız, devleti yanında hissedecek. Pasaportumuz saygınlık kazanacak. Avrupa Birliği’ne tam üyelik için hızlı ve etkili adımlar atacağız. Yasaksız Türkiye ve Vizesiz Avrupa’ya ulaşacağız.

TARLADAN SOFRAYA BEREKET: Alım garantili üretim modelini hayata geçireceğiz. Tarımda arz-talep dengesi planlı şekilde kurulacak. Fiyat istikrarı sağlanacak, çiftçi korunacak. Çiftçi destelerini Tarım Kanunu’na göre eksiksiz vereceğiz. . Çiftçi borçlarından faizi sileceğiz ana parayı 5 yıla yapılandıracağız. Çiftçinin kullandığı mazottan vergiyi tamamen kaldıracağız. Et ithalatı sona erecek.

TEMEL VATANDAŞLIK: İlk 100 günde “Temel Vatandaşlık Geliri” uygulamasını başlatacağız. Herkese belli bir gelir desteği sağlanacak. Yardımlar sürekli kılınacak. TOKİ’nin yıllık konut üretimi 45 binden 120 bine çıkacak. Sosyal konut kira bedeli hane gelirinin yüzde 25’ini geçmeyecek. Sosyal Enerji Destek Fonu kurulacak. İhtiyaç sahibi vatandaşlara elektrikte her ay 300 kWh’e kadar, doğalgazda kışın 80 m3 yazın 30 m3’e kadar ücretsiz enerji sağlanacak. Kalıcı yaz saati dayatması son bulacak.

FATURALAR DÜŞECEK: Liseyi bitiren her genç, en az bir yabancı dili iyi seviyede konuşacak. Okullarımız temiz ve güvenli olacak. Öğrencilere 1 öğün ücretsiz okul yemeği ve içme suyu vereceğiz. Kamuda mülakatı kalkacak, liyakat gelecek. 100 bin öğretmen, 100 bin temizlik görevlisi ve 65 bin güvenlik görevlisi ile 75 bin okul sağlığı hemşiresi atayacağız. Her okula temel ihtiyaç bütçesi tahsis edeceğiz. Okullarda uyuşturucu, suç çeteleri ve akran zorbalığına karşı, kararlı ve etkili önlemler alacağız.

ÜCRETSİZ SAĞLIK: Herkes için eşit, ücretsiz, ulaşılabilir sağlık sistemi kurulacak. “Kapatılan devlet hastaneleri ihtiyaca göre yeniden açılacak. 5 yılda 200 bin sağlık çalışanı istihdam edilecek. Performans sistemini kalkacak, temel ücret, liyakat esaslı atama ve terfi sistemi gelecek. Caydırıcı düzenlemelerle sağlık çalışanlarına şiddet son bulacak. Tedavi ve ilaçta katkı payı, ilave ücret ve fark ücretlerini kaldıracağız. Aile hekimliklerinde ücretsiz ağız ve diş sağlığı hizmeti sunulacak.

KADIN İSTİHDAMI: Her mahallede devlet kreşleri açacağız. Aile gelirinin yüzde 6’sını aşan kreş giderlerini karşılayacağız. Eşit işe eşit ücret uygulamasını hayata geçireceğiz. Kamu alımlarını kadın girişimcileri desteklemek için kullanacağız.

BURS VE KREDİ: Bir yılda öğrenim burslarını 1,5 çeyrek altın seviyesine yükselteceğiz. Cumhuriyet Yurtları ile barınma sorununu çözeceğiz. Kiralık sosyal konut uygulamasını gençlerin kullanımına sunacağız. 25 yaş altı her gence iş, staj veya eğitim sunulmasını garanti eden “Genç İstihdam Garantisi” programını uygulayacağız. İlk bilgisayar ve ilk cep telefonundan vergileri kaldıracağız.

Ülkemiz yol ayrımında

İBB davaları nedeniyle bugün yargılaması başlayacak olan Ekrem İmamoğlu vaatlerle ilgili dikkat çeken bir yorum paylaştı ve şunları söyledi:

CUMHURİYET’İN BEKASI İÇİN

“Ülkemiz gerçek bir yol ayrımında. Daha önce de kez olduğu gibi… 19. yüzyılın başında, Osmanlı Devleti’nin eski haliyle devam edemeyeceği belli olunca da bir yol ayrımına gelmiştik, Birinci Dünya Savaşı’ndan yenilerek çıktığımızda da. Her iki yol ayrımında da büyük hamleler yapmış, ülkemizi daha büyük felaketlerden korumuştuk. Osmanlı Devleti’nin eski haliyle devam edemeyeceği belli olunca Tanzimat Fermanını ilan etmiş, Birinci Dünya Savaşı’ndan yenilerek çıktığımızda ise, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde Kurtuluş Savaşımızı verip, Cumhuriyeti kurmuştuk. Her iki eşikten de büyük reformlar yaparak geçtik. Ülkemiz, bugün yine büyük bir yol ayrımında. Yine büyük bir reform hamlesine ihtiyacımız var. Cumhuriyetimizin ve demokrasimizin bekası için, değişen uluslararası düzende ülkemize yakışan bir yer bulabilmek için, büyük bir reform hamlesi yapmamız gerekiyor. Bu reform hamlesini yapabilmek için de bu iktidarı değiştirmemiz gerekiyor.”

Sanıklar yüzlerce kilometreden geldi

İBB duruşmasında, İstanbul’da yargılanan ancak Türkiye’nin dört bir yanındaki cezaevlerine dağıtılan isimler, duruşma salonuna ulaşabilmek için binlerce kilometrelik bir sevk süreci yaşayacak. Silivri Cezaevi’ne 587 km uzaklıktaki Buca 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde Kültür A.Ş. personelleri Metin Bal ve Taner Çetin bulunuyor. Afyon T Tipi Cezaevi ise Silivri’ye 536 km uzaklıkta bulunuyor ve aralıksız olarak yol 6 saat sürüyor. Burada ise Medya A.Ş. Genel Müdür Danışmanı İpek Elif Atayman bulunuyor.

Kocaeli 2 Nolu F Tipi ise Silivri’ye 218 km mesafede ve İBB Meclis Üyesi ve Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ile Kültür A.Ş. Genel Müdürü Serdal Taşkın ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Melih Geçek tutuklu. Çorlu’da ise Burada İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, Boğaziçi Yönetim A.Ş. Genel Müdürü Elçin Karaoğlu ve Avukat Mehmet Pehlivan tutuluyor. Düzce ve Gebze’den de tutuklular Silivri’deki duruşmaya getirilecek.