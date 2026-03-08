İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan yaklaşık 3 bin 900 sayfalık iddianameyle açılan ve aralarında CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 106’sı tutuklu 402 sanıklı dava, pazartesi günü Silivri’de başlayacak. Dava öncesi Silivri Kaymakamlığı tarafından İstanbul Silivri’deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu çevresinde bir ay süreyle eylem yasağı kararı getirildi.

"HAKLARIMIZI KULLANACAĞIZ"

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, sosyal medya hesabından açıklama yaparak karara tepki gösterdi. Günaydın, şunları kaydetti:

"Silivri Kaymakamlığı cezaevi tel örgü sınırından başlayarak 1 km yarı çaplı alan içerisinde toplantı, yürüyüş, basın açıklaması, pankart açma, slogan atma, çekim yapma ve stant açma konularında 1 Mart - 31 Mart tarihleri arasında yasaklama getirdi. Anayasal haklara getirilen idari sınırlamaların hukuki olmadığı açık. Kamu düzenini bozmadığı sürece, hiçbir makam ve mercii, Anayasal özgürlükleri ortadan kaldıran kararlar alamaz. Niyet okuyan toptancı kararların meşruiyeti olamaz. Duruşmaların aleniliği, ifade özgürlüğü, basın özgürlüğüne ilişkin Anayasal güvenceler çerçevesinde Silivri’de olacağız, haklarımızı kullanacağız. Arkadaşlarımızı betona gömmenize, vatandaşın haber alma hak ve özgürlüğünün engellenmesine izin vermeyeceğiz."