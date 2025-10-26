İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 24 Ekim'de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İmamoğlu'nun seçim kampanyasını yürüten Necati Özkan ve Hüseyin Gün hakkında 'casusluk' suçlaması ile soruşturma başlatıldı.



7 ay sonra ilk kez Silivri Cezaevi'nden ayrılan ve bugün saat 11.00'de ifade vermek için Çağlayan Adliyesi'ne gelen İmamoğlu'nu CHP'li vekiller ve binlerce kişilik kalabalık karşılarken, söz konusu soruşturmaya ilişkin dikkat çeken bilgileri CHP Genel Başkanı Özgür Özel açıkladı.



HÜSEYİN GÜN İTİRAFÇI OLDU



Özel, soruşturmadaki 3 ana şüpheliden biri olan Hüseyin Gün'ün itirafçı olduğunu belirterek, aylardır süren soruşturma sürecinin detaylarını şu ifadelerle duyurdu:



"Casusluk suçu diye bir şey icat ettiler. Ben 'İzmir Askerli Casusluk' davasını biliyorum. O günlerde kahraman askerlerin, kişisel namuslarına 'fuhuş', mesleki namuslarına ise 'casus' lekesi sürüyorlardı.

Kavala'ya serbest kaldığı gün casus dediler, casusluktan yargılatıp 'beraat' ettirip, o arada başka dava açıp zamanı öldürdüler. Burada yapılan şey de tamamen mevcut davanın çöktüğünü, atılanların iftira olduğunu itiraf eden bir süreçtir.



SESSİZ SEDASIZ GÖZALTINA ALINMIŞ



Bugün biraz önce yukarıda öğrendik ki hani Necati Özkan ile birlikte bilgileri sızdırdı deyip de Necati Özkan'ın "2019 seçiminden sonra bir kez gördüm, sosyal medya analizi satmaya geldi ve almadık, gitti. Bir daha görmedim" dediği kişi biraz önce itirafçı olmuş.

İngiliz ajanıyım ben demiş itirafçı olarak. Ben, İngiliz istihbaratı ile Suriye'de çalışan, Suriye rejimi için plan yapan ve İngiliz istihbaratının çizdiği plana göre Suriye'de hava yapan kişi değilim. Bunları yapmaya biz değil, AKP'liler alışıktır.

İtirafçı olan kişi, buradan açıklıyorum Hüseyin Gün... 4 Temmuz'da tutuklanmış. Silivri'de dururken alınmış Ankara Sincan'a götürülmüş. Aylarca Ankara'da tutulmuş ve kendisiyle birçok görüşmeler yapılmış. Sonra dönmüş gelmiş, burada sorgulanmış ve daha ilk gün itirafçı olacakmış. Buradan açık açık söylüyoruz, bizim arkadaşlarımıza burada attıkları suç güya 'İstanbul Senin' uygulaması ile toplanan veriler, hepimizin kişisel verileriymiş ve yabancı devletlerin eline geçmiş.



'8 BAKANLIKTAN BİLGİLER ÇALINDI'

Allahın yalancıları. Gidin de Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi, Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi ve Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dosyalara bakın. Dikkatle dinleyin. Bundan önceki, şimdiki DIşişleri Bakanı Hakan Fidan tüm verileri çaldırmış. SGK'dan sağlık bilgileriniz, İçişleri Bakanlığı'ndan nüfus bilgileriniz. 8 bakanlık ve kurumdan bütün bilgileriniz çalındı, Dark Web'de hackerların elinde Tayyip Erdoğan'ın da TC'si var benim de...

Türkiye'nin tüm verileri çalınmış, onu çaldıran Hakan Fidan ilk başta susmuş ama İbrahim Kalın gelince dava açılmış ve bu davalar sürüyor. Hakan Fidan'a neden çaldırdın diyen yok, Erdoğan'a 'Senin MİT başkanın verileri çaldırdı' diye hesap soran da yok. Daha burada İstanbul Senin uygulaması ile İstanbul vatandaşının vapura bindiği veriden casusluk çıkaracak adamın alnını karışlarım ben alnını. Bir veriyi kaç kere çaldıracaksınız? Bir veri kaç kere casusluk suçuna alet olacak. 6 ayda bir aynı veriyi sen çaldıracaksın. Burada tutuklanan haysiyetsizin teki verileri bilmem nereye yolladı diye Ekrem İmamoğlu'ndan hesap soracaksınız. Açık açık söylüyorum, Tayyip Erdoğan'a sevap olan, bize günah olamaz. Ona serbest olan, bize yasak olamaz. Bize sorulacak her soruyu önce Erdoğan ve bakanlarına soracaksın."