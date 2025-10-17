"İhaleye fesat karıştırma" davasında Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, görevden alınan Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun “Savunmamı SEGBİS ile değil yüz yüze yapmak istiyorum” talebi geçtiğimiz duruşma kabul eden mahkeme kararından caydı. İmamoğlu'nun savunmasının SEGBİS ile yapılmasına karar verildi.

SÖZCÜ TV muhabiri Muratcan Altuntoprak, "Ekrem İmamoğlu'nun yargılanmasına gelecek hafta üç duruşma ile devam edilecek. İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine ait hakkında açılan dava 24 Ekim'de görülecek. Üç yıldır yargılama devam ederken, iki bilirkişi raporunda da Ekrem İmamoğlu'nun herhangi bir şekilde yolsuzluk suçu işlemediği rapor olmasına karşın yargılama devam ediyor." bilgisini paylaştı.

Altuntoprak, "Duruşma savcısı 11 duruşma boyunca mütalaa açıklanmadı. Ekrem İmamoğlu'nun duruşmaya SEGBİS'le katılmama iradesi var. İmamoğlu'nun yazılı talebi 14 Ekim'de mahkemeye sunuldu. Ekrem İmamoğlu fiziken savunma yapmak istediğini söylemişti. Daha önce bu talebi kabul eden geçici heyet bu kez İmamoğlu'nun talebini reddetti. İmamoğlu davaya fiziken katılamayacak." ifadesini kullandı.