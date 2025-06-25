İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemindeki bir ihaleyle ilgili danıştayın 'suç yok' kararına rağmen dosya yeniden açıldı. İmamoğlu'na hapis istenen davada hakim bin gündür kararını açıklayamıyor. Çünkü savcı 11 Nisan'daki 4. duruşmada da mütalaasını açıklamadı. Yine süre istedi.
NOW'dan Alican Uludağ'ın haberine göre; Savcının mütalaa açıklamamasını 'masumiyet karinesi'ni tutanak altına alan Büyükçekmece hakimi 20 Haziran'da yayımlanan HSK kararnamesi ile İmamoğlu davasından alındı. Diyarbakır Adliyesi'nde görevlendirildi.