Detayları SÖZCÜ TV Muhabiri Muratcan Altuntoprak duyurdu. Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasının iptaliyle birlikte İmamoğlu hakkında “zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" iddiasıyla dava açılmıştı. İmamoğlu için 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası istenmişti.
İmamoğlu’nun yargılanacağı davanın ilk duruşması 11 Eylül’de görülecekti. Ancak duruşmanın günü değişti. Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda görülmesi gereken dava Silivri’deki Cezaevi Duruşma Salonu’na alındı. Duruşmanın günü de 11 Eylül’den 12 Eylül’e alındı.