İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu kararıyla üniversite diploması iptal edilen Ekrem İmamoğlu'nun, bu kararın iptali istemiyle İstanbul 5. İdare Mahkemesi'ne açtığı dava geçtiğimiz günlerde reddedilmişti. İmamoğlu'nun avukatları, süreci bir üst mahkemeye taşıyarak ret kararına resmi itirazda bulundu.
İmamoğlu cephesi İstanbul 5. İdare Mahkemesi’nin ‘Ret kararını’ istinafa taşıdı. Yürütmenin durdurulması ve kararın iptali için üst mahkemeye itiraz edildi.
Gözler şimdi İstinaf Mahkemesi'nin dosya üzerinden yapacağı incelemeye çevrildi.