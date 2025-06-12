CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, tutuklanarak görevden alınan Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bilirkişi' davasının ilk duruşmasına katılmayacağını duyurdu. İmamoğlu ve avukatları "duruşma yerinin hem mekan hem de zaman itibariyle hukuka aykırı olarak belirlendiği" gerekçesiyle Silivri'deki Marmara Cezaevi Yerleşkesi'nde yapılacak duruşmaya katılmama kararı aldıklarını bildirdi. İmamoğlu'nun duruşmaya katılmaması durumunda duruşmanın seyri nasıl ilerleyecek?

İMAMOĞLU DURUŞMAYA KATILMAZSA NE OLACAK?

Duruşmanın saat 10.30'da başlaması ve 15-20 dakikalık bir bekleyişin ardından da ara karar kurulması bekleniyor.

Hakimin Ekrem İmamoğlu hakkında 'zorla getirme kararı' çıkarması ve davayı ertelenmesi bekleniyor.

Ekrem İmamoğlu, 27 Ocak'ta Saraçhane’de düzenlediği "Turpun Büyüğü" isimli basın toplantısında bir bilirkişinin adını vererek Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenmişti.