CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “resmi belgede sahtecilik” suçlamasıyla yargılandığı davanın ilk duruşması, yapılan değişiklikle Çağlayan’dan Silivri’ye alındı.
8 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR
Ekrem İmamoğlu hakkında zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.
Kamuoyunda "Diploma Davası" olarak bilinen yargılamanın ilk duruşması bugün saat 11.00'de görülecek. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'li milletvekilleri, belediye başkanları ve partililerin Silivri'ye gitmesi bekleniyor.