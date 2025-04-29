Tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu Karar Gazetesi'ne yazdığı yazıda gündeme ilişkin dikkat çekici tespitlerde bulundu. CHP lideri Özgür Özel'in adaylık formülünü açıkladığı saatleri takiben yayınlanan yazıda İmamoğlu, hücresinde yeni Türkiye modeline çalıştığını ifade etti.

İmamoğlu'nun Karar Gazetesi'ndeki yazısının ilgili kısmı şöyle:

"BU İKTİDAR MİLLETİN HİÇBİR SORUNUNA ÇÖZÜM ÜRETEMEZ"

"İktidar, milletin içine düştüğü yoksulluk, adaletsizlik ve çaresizliğe çözüm üretmek yerine, kendine ait zannettiği koltuğun derdine düşmüş durumda. Milletin ödeyeceği bedeli umursamadan bana ve benimle birlikte tüm rekabet düzenine kumpas kurdular. Milletimizin büyük bedeller ödeyerek biriktirdiği 50 milyar dolar iktidar tarafından yakıldı, faizler yükseldi."

"HÜCREMDE MODELİN DETAYLARINI ÇALIŞIYORUM"

"Adaletten uzak, yoksulluğu normalleştiren bu bozuk düzende üzerimize büyük bir sorumluluk düştüğünün farkındayız. İstanbul Modeli tam da bu sorumluluk duygumuzun ortaya koyduğu icraatlar bütünü. Şimdi ise Türkiye modelimizi inşa etme zamanı. Silivri’deki hücremde milletimizin yüklediği sorumluluğun bilinciyle bunları detayları ile çalışıyorum."

"CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİNİ GÖNDERECEĞİZ"

"Aziz milletime sesleniyorum. Bu milletin kaderinin yoksulluk, umutsuzluk ve çaresizlik olmadığını bütün dünyaya gösterelim. Ülkemizi sıçrayarak kalkındırmak, devletimizi demokratik ve güçlü; milletimizi zengin kılmak elimizde. Milletimiz bunun için; adalet, demokrasi ve zenginlikten payını almak için ayaktadır. Bu ülkeyi kifayetsiz muhterislerin mahkum ettiği yoksulluktan kurtaracağız. Adalet ve demokrasi devrimini gerçekleştireceğiz, biliyoruz ki Ya Adalet Ya Sefalet. Mevcut ceberrut düzeni, rejimi bu milletin ve devletin üstünde karabasan olmuş cumhurbaşkanlığı sistemini tarihin derinliklerine göndereceğiz. Milletimize yakışan en güçlü demokratik parlamenter sistemi, kuvvetler ayrılığı prensibini ve hesap veren, şeffaf, liyakatli kamu düzenini milletimize ve geleceğimize biz kazandıracağız."