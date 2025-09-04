18 Mart 2025 tarihinde alınan karar ile aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da yer aldığı 28 İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu ismin diploması iptal edilirken, söz konusu listede dikkat çeken isimlerden biri de Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay Saybaşılı olmuştu.



Türkiye'de aldığı lisans ve doktora diplomaları iptal edilmesine karşın Sorbenne Üniversitesi'nden aldığı doktora diploması geçerliliğini koruyan ve Galatasaray Üniversitesi'nde ders vermeyi sürdüren Ataay, üniversitenin talebi doğrultusunda emeklilik dilekçesi verdi.

50 YAŞINDA EMEKLİ OLMAK ZORUNDA BIRAKILDI



Gazeteci Fatih Altaylı, Galatasaray Üniversitesi tarafından Ataay'ın emeklilik başvurusu yapmasının talep edildiğini belirtirken, Ataay'ın emeklilik dilekçesi verdiği ve 50 yaşında öğretim üyeliğini bıraktığı öğrenildi.



ÖĞRENCİLERİ DESTEK VERMİŞTİ



18 Mart'ta alınan kararın ardından Galatasaray Üniversitesi öğrencileri, Prof. Dr. Ataay için üniversitede toplanmış ve hocalarına destek açıklamasında bulunmuştu.

Çok sayıda uluslararası hakemli dergide makalesi yayınlanan Saybaşılı, doktora eğitimini Fransa'da Sarbonne Üniversitesi'nde tamamladığı için Dr. unvanını kullanmaya devam edebilecek.