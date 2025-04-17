Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinde, İBB’ye operasyon ve İmamoğlu ile üniversitelilerin tutuklanmasına tepkiler dinmiyor. Frankfurt Başkonsolosluğu, İmamoğlu için toplanan imzalara, Alman Anayasası’nı ihlal edip yasa dışı bir şekilde el koydu.

ANAYASAL SUÇ

Ancak yeni imzalar toplanmaya başlandı. Almanlar da gelip imza verdi. Birçok yerde, yandaş medyanın kışkırttığı bazı kişiler, imza toplayanlara fiziki ve sözlü saldırılarda bulunmaya başladı.

Almanya’da İmamoğlu imzalarına el koyup yırtan Frankfurt Başkonsolosluğu anayasal suç işledi. İmzayı yırtanlar ve imzalarına el konulanlar hukuki yardım alıyor. Türkler’in imzaları yırtılınca Almanlar imza vermeye gitti.

Münih’te, “Arkadaşlarımızı bırakın” eylemi yapan üniversiteliler, AKP’liler tarafından “Konsolosluk hepinizi fişleyecek. Türki ye’ye zor gidersiniz” diye tehdit edildi. Stuttgart’taki CHP’lilere “Siz terörist mi siniz? Bakın hepinizi kame raya alırız” diye sözlü ve hatta fiziki saldırı oldu.