CHP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve İBB’nin seçilmiş Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, SÖZCÜ TV Genel Yayın Yönetmeni İpek Özbey’e “Liderler Özel” programı için teşekkür mektubu yolladı. İmamoğlu mektubunda şu ifadelere yer verdi:

“Farklı siyasi partilerin liderleri ile perşembe günleri başlattığınız ‘Liderler Özel’ programının Türkiye’nin tıkanmış demokrasi zemininde çok kıymetli bir medya hamlesi olarak gördüğümü belirtmek isterim. CHP Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ve DEM Parti Eş Genel Başkanı Sayın Tuncer Bakırhanla programınızı keyifle takdirle izledim. Bu programların Cumhuriyetimiz ve demokrasimize eşsiz katkılarını hissediyorum. Tanıtımlarda gördüğüm diğer liderlerle söyleşilerinizi de heeycanla bekliyorum. Emeği geçenlere ve tüm SÖZCÜ TV ekibine teşekkürlerimi sunarım.”