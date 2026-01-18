CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İBB’nin seçilmiş Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kullandığı öne sürülen uçağın İmamoğlu ile hiçbir ilişkisi olmadığı ortaya çıktı. İktidara yakın medyanın günlerdir “Ekrem İmamoğlu’nun jeti” başlıklarıyla gündeme taşıdığı özel uçağın sahibi Gürkan Dölekli, “Uçağımızı siyasilerden uzak tutuyoruz. İmamoğlu da bizim dönemimizde uçağı kullanmadı” dedi. Dölekli, 2024 yılının Haziran ayında uçağı Ziver Holding’in sahibi Veysel Demirci’den aldığını belirtti.

AKTAŞ DÖLEKLİ İLİŞKİSİ

Dölekli, CHP belediyelerine yönelik soruşturmada itirafçı olan iş insanı Ali İhsan Aktaş’la bir yıl öncesine kadar tanışmadıklarını, hakkında dava açtığını da açıkladı. AKP milletvekili adayı Ziver Holding sahibi Veysel Demirci’nin de aynı uçağı 2024 yılının Haziran ayında iş insanı holding sahibi Gürkan Dölekli’nin şirketi Güven Air’e sattığı belirlendi. Gürkan Dölekli “Bizim dönemimizde Ekrem İmamoğlu uçağımıza binmedi. Herhangi bir uçuşu yok. Mümkün olduğunca siyasilerden de uzak durmaya çalışıyoruz” dedi.

İBB Davasının kilit isimlerinden Aziz İhsan Aktaş ile Gürkan Dölekli arasındaki iş ilişkisi de şöyle.

Dölekli’nin asıl işi bitüm (asvalt ham madesi) ithalatı ve ihracatı. Bu alanda dünya piyasasında bilinen bir firma. Aziz İhsan Aktaş ile 3 yıla yakın bir tanışıklığı var. Ulaştırma Bakanlığı’ndan açık ihale ile o günün şartlarında en yüksek teklif vermek suretiyle kiraladıkları bir benzinlik ile Dölek grubuna ait gemide üçte bir ortaklığı bulunuyor.

Gürkan Dölekli

RÜŞVET İDDİASI

Gaziosmapaşa Belediye Başkanı’nın gözaltına alındığı operayonda Güven Holding olarak mağduriyetleri olduğunu öne süren Dölekli şunları söyledi:

“Bize Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı’na rüşvet verdiğimiz iftirasını atmıştır. Bunun iftira olduğunu resmi ifadelerde de belirttim. Hatta belediye başkanının avukatları dahil herkes kendisine doğruyu söylediğim için teşekkür etmişti.”

MAHKEMEYE VERDİM

Aziz İhsan Aktaş’ı kendisine iftira ettiği için mahkemeye veren Dölekli, Aktaş ile şu anda ticari ve insani ilişkilerinin olmadığını sözlerine ekledi.

Dölekli’nin Bakan Mehmet Şimşek ile aynı masadaki fotoğrafı ortaya çıkmıştı.

ÖNCEKİ SAHİBİ JETİN ÖZELLİKLERİNİ ANLATTI, YALANLAR ORTAYA ÇIKTI: UÇAĞIN ÖZEL BÖLMESİ YOK BİNERKEN SIKI ARAMA VAR

“Kendi uçağıma ruhsatlı silahımı bile sokamıyorum, iddiaları medyada gördüm, şaşırdım. Hadi bavullarla parayı buradan götürdünüz, İngiltere’ye nasıl sokacaksınız! İmkan yok!”

Jetin bir önceki sahibi AKP’li iş insanı Veysel Demirci ise TGRT’de katıldığı programda uçakta cinsel ilişki için özel bölme var mı sorusuna “Benim uçağımda hiçbir özel bölme yok” yanıtı verdi. Uyuşturucu sorusuna ise şu sözlerle cevap verdi: “Siz uçağa binerken hangi kontrollerden geçiyorsanız, özel jete binerken de aynı kontrollerden geçilir.

İDDİALAR SAÇMA

Böyle bir şey mümkün olabilir mi? Ben kendi uçağıma, kendi silahımı sokamıyorum. Silahımı emniyet teslim alır, çıkışta geri verir. Uçağa uyuşturucu sokmak, hele yurt dışına bavulla para taşımak imkânsız. Ben hayatımda böyle bir şeye denk gelmedim. Bu iddialar bana çok saçma geliyor.”

KURALLAR KATI

Demirci, genel havacılıkta da güvenlik önlemlerinin son derece sıkı olduğunu vurgulayarak, “Pilotlar bile aranıyor. Havacılık kuralları çok katı, hiçbir şeye müsamaha gösterilmez” dedi. İngiltere’ye bavullarla para götürmenin imkansız olduğunu vurgulayan Demrici, “Bu iddiaları medyadan duyuyorum, şaşırıyorum. Nasıl olacak anlamıyorum. İmkanı yok. Hadi buradan götürdünüz, İngiltere’ye nasıl sokacaksınız” ifadelerini kullandı.

Geriye dönük kayıtlar var

AKP’ye yakınlığı ile tanınan Avukat Yaşar Baş’ın “Uyuşturucuya özel bir kontrol olup olmadığı” sorusuna ise Demirci şu yanıtı verdi: “Bu çok saçma bir soru. Orada her şey aranıyor. Devletimizin güvenlik birimleri görev başında. “Kiraya verilen bir uçakta geride neler olduğunu bilemeyiz. Zaten varsa bir suç, gerekli soruşturma yapılır. Kimin ne yaptığı ortaya çıkar. Allah’tan elimizde 10 yıl geriye dönük kayıtlar var, yetkili makamlara teslim ettik.”

‘Yalan ellerinde patladı panikle siteyi kapattılar’

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, iktidara yakın medyada ‘İmamoğlu’nun jeti’ olarak servis edilen jetin sahibinin AKP’li çıkmasının ardından firmanın internet sitesini kapattığını duyurdu. Emir, “Ekrem İmamoğlu’na yönelik yalan rüzgarında en büyük acziyeti sona saklamışlar! ‘Özel jeti var’ dedikleri uçağın sahibi kim çıktı? AKP’li bir iş insanı! Yalan ellerinde patlayınca, bu sabah panikle internet sitesini kapattılar” dedi. Emir şöyle devam etti: “İmamoğlu’nun ailesine, çocuklarına kadar uzanan, mafyanın bile tenezzül etmeyeceği bu ahlaksızlığın tek bir sebebi var. Ekrem İmamoğlu aday olduğunda kazanacak! Tek derdiniz, tek korkunuz bu!”

Demirci, 2018’de Erdoğan’ı havalimanında böyle karşılamıştı.

Siyasi duruşum bellidir

Demirci, İmamoğlu ile herhangi bir ilişkisinin bulunmadığını belirterek, “Hayatım boyunca Ekrem İmamoğlu’nu görmedim. Ona uçak tahsis etmedim, CHP’ye kiraya vermedim. Herkes beni tanır, siyasi duruşum da bellidir” dedi.