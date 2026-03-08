Ekrem İmamoğlu'nun pazartesi günü görülecek davası öncesinde Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu çevresinde toplantı, basın açıklaması, pankart açma ve çekim yapılması dahil birçok faaliyet 31 Mart'a kadar yasaklandı.

EYLEM YASAĞI GETİRİLDİ

Silivri Kaymakamlığı'ndan, duruşmadan önce dikkat çeken bir karar alındı. Karara göre Silivri'de cezaevi çevresinde pankart ve basın açıklamalarına izin verilmeyecek.

Marmara Cezaevi'nden sorumlu olan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın aldığı kararlar dışında Silivri Kaymakamlığı tarafından, Marmara Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesi ve civarında eylem ve faaliyetler 01 Mart – 31 Mart 2026 tarihleri arasında yasaklandı.

Bölgede trafik kontrollerinin yapılacağı ve dronla kayıt alınacağı iddia edildi.