Tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun aylık tutukluluk incelemesi bugün gerçekleştirildi. Ancak İmamoğlu’nun avukatları, mahkemeye bildirimde bulunarak incelemeye katılmayacaklarını açıkladı.
Mahkeme, bu gelişme üzerine İstanbul Barosu’ndan avukat talebinde bulundu. Baro tarafından görevlendirilen bir avukatın katılımıyla inceleme tamamlandı.
İmamoğlu'nun da bizzat katılmadığı tutukluluk değerlendirmesi sonucunda, mahkeme kararında savcılığa yazı göndererek sanığın avukatlarının duruşmaya iştirak etmediğini resmi olarak bildirdi.
Henüz mahkemenin tutuklulukla ilgili kararının detayları kamuoyuyla paylaşılmadı.