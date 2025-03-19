Hakkında başlatılan iki soruşturma kapsamında sabah saatlerinde gözaltına alınan Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek olmak isteyen CHP üyeleri ve vatandaşlar Saraçhane'ye yürüyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de vatandaşları Saraçhane'ye davet etmişti.

İmamoğlu'nun gözaltına alınması tepkiler sürüyor. CHP Genel Merkezi, CHP'nin il ve ilçe başkanlıkları, Vatan Emniyet, İstanbul Üniversitesi önünde toplanmaların yanında İBB'nin bulunduğu Saraçhane'ye akın etti.

TOPLANMA İÇİN ÇAĞRI YAPILDI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Saraçhane Binası Başkanlık Makamının Balkonuna çıkarak ilk toplanan kalabalığa kısa bir konuşma yaptı. Saat 20.30 için Saraçhane önüne çağrı yaptı.

AVUKATLAR VATAN EMNİYET'E DAVET EDİLDİ

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Buradayız, milletin iradesini ablukalara terk etmiyoruz. Ekrem Başkanımıza destek için tüm avukatları cübbeleriyle Vatan’a, tüm İstanbulluları Saraçhane’ye davet ediyorum. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" açıklamasını yaptı.