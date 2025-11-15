Hakkında 2 bin 352 yıl hapis cezası istenen Ekrem İmamoğlu için Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva benzetmesi yapıldı. Silva da Brezilya’daki başkanlık seçiminde öndeyken hakkında dava açılıp 12 yıl hapse mahkum edilmişti. İki yıl sonra tüm davaların siyasi olduğu, başkanlık seçiminde önünü kesmek için taraflı yargıçların kararları ile mahkum edildiği anlaşılmıştı.

Cezaevinden çıkan ve yapılan seçimi kazaman Lula (80) hâlâ Brezilya Devlet Başkanlığı görevinde. CHP Milletvekili Mahmut Tanal “Ekrem İmamoğlu’na da Lula gibi hukuki görüntü altında siyasi tasfiye yapılmak isteniyor” dedi.

AKIBETİ BELLİ

Bu arada Ekrem İmamoğlu, hesabı kapatılmadan önce iki paylaşım daha yaptı. İmamoğlu “Sevgili yol arkadaşlarım. Başınız dik, moraliniz yüksek olsun. Yargı mezarlıkları sözde ‘tuğla gibi’ iddianamelerle doludur. Bu iddianame, bütün hukuk dışı çabalara rağmen ölü doğmuştur. Yeri de akıbeti de bellidir. Masa başı kurgular ve siyaset kliklerinin hesapları, milletimizin feraseti karşısında yok olup gidecektir” dedi.

ZARARDAN DÖNÜN

İmamoğlu özetle şunları söyledi: “Masa başında iddianame mühendisliği yapan malum zihniyet, bu aziz milleti tanımadığı için siyasetin parayla yapıldığını sanıyor. Bu siyaset cahilliğine güvenip yola çıkanlara tek tavsiyem var: Zararın neresinden dönerseniz kârdır.”

‘Anne üzülme bu ülkede hâlâ iyi kalpli insanlar var’

Aile Dayanışma Ağı’nın 13. buluşmasınına 1 yıl 10 ayını Silivri’de tutuklu geçiren Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, şarkıcı-sunucu Seren Serengil, yazar Ayşe Kulin ve tiyatrocu Nevra Serezli de katıldı.

KALBİM SİLİVRİ’DE

İddianamenin yayınlandığı gün Silivri’den tahliye edilen Prof. Ahmet Özer, konuşmasında şunları söyledi: “Kalbimin yarısını Silivri’de bıraktım. İçeride yatan insanlar için, dışarıdaki ailelerin sağlığı, dirayeti ve duruşu çok çok önemli. Siz iyi olun, siz dirayetli olun. Karanlık koyulaşıyorsa, şafak yakın demektir.” Buluşmaya, Erdoğan için kurulan barikata itiraz ettiği için tutuklanan Eda Saraç’ın annesi Belma Saraç da katıldı. Saraç kızının “Anne üzülme ben buradayım. Ama biliyorum ki dışarıda benim yerime binlerce insan adalet diye haykırıyor. Bu ülkenin hâlâ daha iyi kalpli insanları var” sözlerini aktardı. Belma Saraç, kızının gözaltına alınırken başının demirlere yaslandığını ve nefessiz bırakıldığını belirtti.