Trabzon'un Ortahisar ilçesinde Trabzonlu hemşehrileriyle buluşan CHP'nin Cumhurbaşkanı ön seçim adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na, miting sırasında Akçaabatlı Murat Akdeniz tarafından turp uzatılmıştı.

Eski bakan AKP’li Mustafa Varank sosyal medya hesabından İmamoğlu’na, ''Yalnız o turp değil, yem pancarı… Dikkat et, eline verilen her şeyi çıkarır gösterirsen rezil olursun'' sözlerine yanıt veren Akdeniz, seçim sandığını ellerine vereceğiz, onları evlerine göndereceğiz diye kaydetti.

“TAYYİP BEYİN YAŞI DOLMUŞ ARTIK BIRAKMASI LAZIM”

Eski Refah Partili olduğunu belirten Murat Akdeniz, “Ekrem Başkan CHP’ye geçtikten sonra ben de Ekrem Başkan’ı takip ettim. Şu anda benim gibi binlerce insan var. Partisini bıraktı, Ekrem Başkan'ın peşine gidiyor. Şu anda böyle aynı böyle bahar gibi, doğa gibi millet açıyor. Yerde çıkan lahana gibi böyle geliyor yani. Tayyip Bey de yaşı dolmuş, artık bırakması lazım. Bazı şeyleri zorlamaması lazım. Gidenin önünü tıkamamak lazım. Ne kadar tıkarsan millet o kadar sahipleniyor, o kadar daha hücum oluyor. Bu yüzden Ekrem Bey’e bu yapılanlar, tüm vatandaşları etkiliyor. İnsanlar üzülüyor ve sahip çıkıyor. Biz de aynı şekilde. İnşallah, bu gidişat tersine döner, baskılardan kurtulur. Ben dolmuşta, yolda, dağda, bahçede, sahiplenme görüyorum. Bunun da sebebi iktidardır. İktidarın baskısı milleti ona yönlendiriyor” diye konuştu.

“SEÇİM SANDIĞINI ELLERİNE VERECEĞİZ”

Eski bakan AKP’li Mustafa Varank’a da cevap veren Akdeniz, “Mustafa Varank ve diğer bakanlar da bilsinler, onlarında ellerine vereceğimiz şeyi millet olarak hazırladık. Seçim sandığını ellerine vereceğiz, onları evlerine göndereceğiz. Ama sandığı öyle bir yapacağız ki, tulum çıkaracağız. Sandık patlayacak. Akçaabat’ta alanlarda mısır ekmeği, yoğurt yiyeceğiz. Bu pazının da turşunu yiyeceğiz. Sandıkları patlatacağız. Gelsin bunu Mustafa Varank yesin, tadına varsın bak bakalım bunu daha bırakabilir mi? Ben emekli bir adamım, köyde üretiyorum, çalışıyorum, toprakta üretiyorum, hazır tüketen bir insan değilim. Benim Allah’a bir can borcum var. Ekrem Başkan için ben buradan İstanbul’a yürüyerek giderim. Onu seviyorum, ona hiç kimse de engel olamaz. Vatandaş olarak ben eleştirme hakkımı kullanabilirim. Hakaret olmadıktan sonra her şeyi yaparım. ‘Niye yürüdün ya da neden turpu aldın getirdin’ deme hakkına sahip değiller. Vatandaş olarak bu benim hakkım. Ben hakkımı kullanıyorum. Kimseyi ilgilendirmez."