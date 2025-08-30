Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, görevden alınan Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 30 Ağustos mesajında, "Milletimiz geçmişten bugüne birlik ve beraberlik içinde olduğunda iradesine azimle sahip çıktı. Bunu bilmek bana güç veriyor. Her zorluğu aşarak geleceğimizi, cumhuriyetimizi, irademizi ilelebet koruyacağımıza inancım tam." dedi.

İmamoğlu, "Aziz milletim, özgürlük ve bağımsızlık azmimizin nişanesi olan 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyorum. Büyük zorluklar içerisinde verdiğimiz istiklal mücadelemiz, 30 Ağustos'ta mutlak zaferle taçlandı. Bugün bizler de demokrasimizi, cumhuriyetimizi, halkın iradesini korumak için büyük bir mücadele veriyoruz." değerlendirmesini yaptı.

İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

Bu yıl meydanlarda yan yana olamazsak da kalplerimiz bir. Dijital olarak oluşturulmuş suretim aracılığıyla özgürlük, demokrasi ve umudu dile getirmeye devam edeceğim. Milletimiz geçmişten bugüne birlik ve beraberlik içinde olduğunda iradesine azimle sahip çıktı. Bunu bilmek bana güç veriyor. Her zorluğu aşarak geleceğimizi, cumhuriyetimizi, irademizi ilelebet koruyacağımıza inancım tam.

Bu büyük zaferin mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi sonsuz minnet ve rahmetle anıyorum.

Zafer benimdir diyebilenindir. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.