Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından Bayrampaşa Belediyesi'nde yapılan başkanvekili seçimlerine değindi.

İmamoğlu, paylaşımında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim süreçlerinde kullandığı Sezai Karakoç'un 'Ey Sevgili' isimli şiirinden bir dize olan "Sakın kader deme, Kaderin üstünde bir kader vardır" ifadesini kullandı.

İmamoğlu şunları yazdı:

"Sakın kader deme, Kaderin üstünde bir kader vardır" Bayram'paşa"

NE OLMUŞTU?

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun görevden uzaklaştırılmasının ardından başkanvekili seçimi yapıldı.

21 Eylül 2025 Pazar (bugün) saat 10.00’da başlayan seçimde, CHP’nin adayı İbrahim Kahraman ile AKP’nin adayı İbrahim Akın yarıştı.

Seçimlerde, dört tur boyunca iki aday da eşit oy alınca karar, kura seçimine kaldı.

Kura seçiminde ise CHP'nin adayı İbrahim Kahraman kazandı.