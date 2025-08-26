Cumhuriyet Halk Partisi, 27 Ağustos Salı günü saat 20.30’da Şişhane Meydanı’nda, Beyoğlu Belediyesi önünde büyük bir miting düzenleyecek. Mitinge CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de katılması bekleniyor.
İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi tarafından sosyal medyada paylaşılan mesajda, İmamoğlu, Beyoğlululara hitaben şunları söyledi:
“Seçimle alamadıkları yerleri hileyle hurdayla almaya çalışıyorlar. Bu milletin aklını ve iradesini asla küçümsemeyin. Beyoğlu’nda, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in katılacağı buluşmaya bütün Beyoğlulu hemşehrilerimiz davetlidir.”