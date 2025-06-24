İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı çağrıda şu ifadeler yer aldı:
"Millet ne derse o olur. Çünkü millet büyüktür. Büyükçekmece halkı haksızlıklara, hukuksuzluklara karşı buluşuyor. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in katılacağı buluşmaya bütün vatandaşlarımızı davet ediyorum. 25 Haziran Çarşamba 20.30 Büyükçekmece Kent Meydanı"
Millet ne derse o olur. Çünkü millet büyüktür.— Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (@CBAdayOfisi) June 24, 2025
Büyükçekmece halkı haksızlıklara, hukuksuzluklara karşı buluşuyor. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in katılacağı buluşmaya bütün vatandaşlarımızı davet ediyorum.
25 Haziran Çarşamba 20.30
Büyükçekmece Kent Meydanı pic.twitter.com/dRSWMa1ghh