CHP Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, partisinin İstanbul İl Başkanlığı önünde yaşanan gelişmelerle ilgili açıklamada bulundu.

İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

-CHP İstanbul İl Başkanlığımız önünde yaşananları dün akşamdan bu yana büyük bir üzüntü ve endişe ile takip ediyorum. Partililerimizin kendi il binalarına yani evlerine girememesini hangi hukuka dayandırıyorsunuz?

-Ülkenin asayişiyle ilgilenmesi gereken polislerimizi hangi akla hizmet bir siyasi partinin ablukasına alet ediyorsunuz? Bu hukuksuzluğunuza derhal son verin.

-Milletin umudunu daha fazla kırmaktan, milleti daha fazla yoksullaştırmaktan, ülkeyi her gün yeni bir kaosa sokmaktan vazgeçin.

-Buradan siyasi partilerimize ve kıymetli yöneticilerine de seslenmek istiyorum; Cumhuriyetimize ve demokrasimize yapılan bu hukuksuz müdahalelere lütfen göz yummayın. Artık bu mesele kişilerin ve partilerin üzerinde bir memleket meselesidir.