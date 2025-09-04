CHP İstanbul İl Kongresinin iptal edilme kararının ardından delegelerden yeni bir adım geldi. Delegeler notere başvurarak olağanüstü kongre yapılmasını talep etti.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Kongresinin olağanüstü toplanması için notere başvurdu

NE OLMUŞTU?

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, önceki gün 8 Ekim 2023'te yapılan Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen ve Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 11 Ekim 2023 tarihli kararında yer alan İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu Asıl ve Yedek Üyeleri ile İl Disiplin Kurulu Asıl ve Yedek Üyelerinin tedbiren bu görevlerden uzaklaştırılmalarına karar vermişti.