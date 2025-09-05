Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 'Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi' isimli sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
İmamoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
- Cesaret ve umutla, kararlılıkla,
- Asla vazgeçmeyeceğiz!
- Hakkınızı yedirmeyeceğiz!
- Milletimizin iradesine göz koyanlara fırsat vermeyeceğiz!
- Aziz Türk Milleti’nin cumhuriyet, demokrasi ve adalet kararlılığı kazanacak!
- Milletimizin iktidarı kurulacak,
- Her şey çok güzel olacak!