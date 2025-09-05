Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 'Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi' isimli sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

İmamoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

- Cesaret ve umutla, kararlılıkla,

- Asla vazgeçmeyeceğiz!

- Hakkınızı yedirmeyeceğiz!

- Milletimizin iradesine göz koyanlara fırsat vermeyeceğiz!

- Aziz Türk Milleti’nin cumhuriyet, demokrasi ve adalet kararlılığı kazanacak!

- Milletimizin iktidarı kurulacak,

- Her şey çok güzel olacak!