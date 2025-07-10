Silivri'de Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret eden Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, çıkışta basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Daha suçu kanıtlanmamış birisinin sesini ve görüntüsünü nasıl yasaklarsınız? Bu noktada Ekrem başkan haklı olarak bir çağrıda bulunuyor. Şu ana kadar uygulanan görüntü ve ses yasağının kaldırılmasını talep ediyor. Çok haklı bir talep. Biz de bu talebin kamuoyuna aktarılması konusunda ve desteklenmesi konusunda yayında olduğumuzu ifade ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

İMAMOĞLU'NDAN TEŞEKKÜR PAYLAŞIMI

İmamoğlu sosyal medya hesabından bu açıklamayla ilgili bir paylaşım yaptı. İmamoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Ümit Özdağ bugün Silivri’de ziyaretime geldi. Kendisi de haksız bir biçimde 148 gün cezaevinde kalmış biri olarak, yaşadığım sürece dair hem insani hem hukuki bir duyarlılıkla yanımda oldu.

Cezaevi çıkışında, hakkımda herhangi bir mahkûmiyet kararı bulunmadığını hatırlatarak, ses ve görüntü yasağına yönelik haklı şikayetimi kamuoyuyla paylaştı.

Demokrasi, hukuk ve insan onuru adına önemli bir dayanışma örneği olan bu ziyaret için Sayın Genel Başkan’a teşekkür ediyorum."