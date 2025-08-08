İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile tutuklu belediye başkanları için Avrupa Konseyi'nde yaptığı konuşması gerekçe gösterilerek gözaltına alınan Avrupa Konseyi Gençlik Delegesi Enes Hocaoğulları'nın tutuklanmasına tepki gösterdi.

Avrupa Konseyi Gençlik Delegesi Enes Hocaoğulları hakkında tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve tutuklu belediye başkanları için Avrupa Konseyi'nde yaptığı konuşması gerekçe gösterilerek "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma yürütülüyordu.

Avrupa Konseyi Gençlik Delegesi ve LGBTİ+ aktivisti Enes Hocaoğulları, bugün Ankara Esenboğa Havalimanı'nda Türkiye’ye girerken gözaltına alındı.Savcılıkta alınan ifadesinin ardından tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hocaoğulları, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Enes Hocaoğulları'nın tutuklanmasına tepki gösterdi.

İmamoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

- Gençlerimizin üzerinden elinizi çekin!

- Avrupa Konseyi Gençlik Delegesi Enes Hocaoğulları cesaretle söz aldı; “Hastalığımız demokratik gerileme, semptomumuz İmamoğlu’nun tutuklanması” dedi.

- Saraçhane eylemlerindeki polis şiddetini anlattı. Seçilmiş belediye başkanlarının tutuklanmasını gündeme taşıdı.

- Çünkü görevi buydu: Gerçekleri aktarmak. Ve o bu görevini, korkmadan yerine getirdi.

- Genç Enes, ülkesine döner dönmez gözaltına alındı. Pasaport kontrolünden geçerken bileklerine kelepçe vuruldu. Çünkü iktidarın gerçeklere tahammülü kalmadı. Ama ne yapsalar nafile.

- Takvim işliyor. Siyasi gelecekleri için gençleri hapse atmaktan çekinmeyenler gidecek, ülkeyi gençlerle yönetecek olanlar gelecek.

- Bugün sesleri yükseltme zamanı. Bugün, Enes Hocaoğulları gibi cesur gençlerin sesine ses katma zamanı.

- HERKES İÇİN

- ÖNCE ADALET!

- ÖNCE HÜRRİYET!