Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, görevden alınan Türkiye Belediyeler Birliği ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi. İmamoğlu, "Kendi yol arkadaşlarınız bile sizden sonrasına hazırlanıyor. Artık gitme vakti… Mert olun! Demokrasiden, milletten, yenilmekten, koltuğunuzu kaybetmekten, Ekrem İmamoğlu’ndan korkmayın." değerlendirmesini yaptı.

İmamoğlu, "Bu yolun geri dönüşü yok, siz de biliyorsunuz. Adım adım gidiyorsunuz. Bir asırdan fazladır hürriyet ve demokrasi mücadelesi veren bu aziz millet değil, bir avuç insan yani siz yenileceksiniz. Canınız istediğinde bindiğiniz, canınız sıkılınca indiğiniz demokrasi treni yepyeni bir sefere çıkıyor. Milletimiz, sahibi olduğu koltuğu devralmaya hazırlanıyor. Yargı eliyle beni saf dışı bırakacağınızı zannediyorsunuz. İhtişamlı sarayınızda emirler yağdırıyor, “İmamoğlu’nu bitirin” diyorsunuz. Çünkü seçimde karşıma çıkmaktan çok korkuyorsunuz." düşüncesini dile getirdi.

İmamoğlu şunları kaydetti:

Evet, korkuyorsunuz. Çünkü devlete ve millete nasıl bir zarar verdiğinizi çok iyi biliyorsunuz. Yarısı açlık sınırının altında yaşayan milletimizin sabrının taştığını görüyorsunuz. Millet sizi istemiyor. Herkes bu işin bittiğini görüyor. Kendi yol arkadaşlarınız bile sizden sonrasına hazırlanıyor.

Artık gitme vakti…Mert olun! Demokrasiden, milletten, yenilmekten, koltuğunuzu kaybetmekten, Ekrem İmamoğlu’ndan korkmayın. Milletin iradesini tanıyın, onların yakasını bırakın. Siyasetteki son seçiminizi “mertçe” yapın.