Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun serbest bırakılması ve erken seçim talebiyle başlatılan "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin dördüncüsü Konya'da yapıldı.

Yozgat'ta düzenlenen ve büyük ses getiren mitingin ardından gözler 'AKP Kalesi' olarak ifade edilen Konya mitingindeydi. AKP'nin çok fazla oy aldığı yerlerde mitingler yapan CHP'nin Konya mitingi tam anlamıyla bir gövde gösterisine dönüştü.

Kentin Kılıçaslan Meydanı'nı hıncahınç dolduran CHP'nin lideri Özgür Özel, "Yozgat’a gidince de, İstanbul’da Başakşehir’de toplanacağız deyince de, Konya’yı da özleyince de dediler ki, 'Oralar birilerinin kalesi, orada toplanılmaz, orada kalabalık olmaz'." dedi.

"BU BİLGELİĞE YENİLECEKSİN"

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, mitinge katılan vatandaşlarla yapılan röportajlardan kesitleri paylaştığı gönderisinde Konya mitingine dair şu ifadeleri kullandı:

"Konyalı teyzelerimin, ablalarımın ellerinden öpüyor, selam ve saygılarımı sunuyorum.

Bir dönüp Anadolu kadınının merhametine, aklına, bilgeliğine bak, bir de dönüp içine düştüğün karanlık çukura.

Bu merhamete, bu akla, bu bilgeliğe yenileceksin.

Sen zalimlerle yürü, biz Anadolu’nun bağrındayız."