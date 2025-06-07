İmamoğlu resmi X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler kullandı:

"Gençlerimize bir borcumuz var!



Üniversite öğrencilerimize yurt imkanını bütün memlekette yaygınlaştıracağız. Tıpkı İBB yurtlarındaki gibi…



İBB’de de yaptığımız gibi burs desteğiyle onların yaşam sıkıntılarını hafifletecek ve kendi gelişimleriyle ilgilenmelerini sağlayacağız.



Hayal kuran, çalışan, üreten, kendini geliştiren ve mutlu bir gençlik tüm Türkiye’ye şifa olacak.

İstanbul’da yaptık, tüm Türkiye’de de yapacağız.

Ekrem İmamoğlu"