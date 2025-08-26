Silivri Cezaevi'ne tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, görevden alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu'nun avukatı Nusret Yılmaz, bu sabah gözaltına alındı. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Yılmaz'ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

İmamoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

- SAVUNMA ESİR ALINIYOR

- Bugün avukatımız Nusret Yılmaz'ın gözaltına alınmasıyla yeni safhasına giren "Avukatları Kuşatma Operasyonu" hukuku katletmeye devam ediyor.

- Bir yanda İBB borsası kurup tehdit, şantaj ve rüşvet suçları işleyen avukatlar dururken, bizim avukatlarımız yalnızca savunma görevine sahip çıktıkları için iftira dosyalarıyla gözaltına alınıyor ve tutuklanıyor.

- HUKUK ESİR ALINIYOR!

- Yargıyı rahatça kullanarak ve hukuku eğip bükerek bile istedikleri sonucu bulamayanlar, avukatlarımızdan ve ailelerimizden hıncını almaya çalışıyor.

- Ekrem İmamoğlu'nu bir türlü milletin gözünden düşüremeyenler, beyhude çabalarına devam ediyor.

- MİLLETİMİZ BÜTÜN YAŞANANLARI NOT EDİYOR!