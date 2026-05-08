İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) düzenlenen yeni şafak operasyonunda 29 kişi gözaltına alınırken, Ekrem İmamoğlu'ndan operasyona ilk tepki geldi.

İmamoğlu, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in canlı yayında kullandığı ifadelere tepki gösterirken, "'Şu, bu etkin pişmanlıktan faydalandı' diye son dakika bilgisi veriyor.

Sonra sabah operasyon yapılıyor. İBB bürokratlarımız gözaltına alınıyor. Davet edilseler ifadeye gidecek insanlar, şafak vakti operasyona maruz kalıyor. Tüm bunların siyasi olduğunu bizzat kendileri açık ediyor" ifadelerini kullandı.

'BAKAN AÇIKLAMA YAPIYOR SABAH OPERASYON YAPILIYOR'

İmamoğlu, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Savcı bakan akşam açıklama yapıyor. “Bu konuda konuşmak istemiyorum, yargı süreci devam ediyor.” diyor ama sonra tüm detayları kendi açısından anlatıyor.

İddianamesi kabul edilip edilmediği belli olmayan Büyükçekmece davası için; “İddianame kabul edildi, öyle duymuştum.” diyerek, tüm yargı süreçlerinden haberi olduğunu ikrar ediyor. Şu, bu etkin pişmanlıktan faydalandı diye son dakika bilgisi veriyor.

Sonra sabah operasyon yapılıyor. İBB bürokratlarımız gözaltına alınıyor. Davet edilseler ifadeye gidecek insanlar, şafak vakti operasyona maruz kalıyor.

Tüm bunların siyasi olduğunu bizzat kendileri açık ediyor. Milletimiz hepsini görüyor ve vicdanında mahkum ediyor.

Hukuksuzluğu ve zulmü büyütüyorsunuz ama korkunun ecele faydası yok. Öyle de gideceksiniz böyle de gideceksiniz. Hem de en yakın sandıkta."