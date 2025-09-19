İmamoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Korkuyorlar, korkacaklar, korksunlar. Milletin iradesi kazanacak"

NE OLMUŞTU?

İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na, kamuoyunda “Ahmak Davası” olarak bilinen davada İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 4 yıl süreyle siyasi yasak cezası vermişti.

İmamoğlu’nun istinaf mahkemesine taşıdığı o cezaya ilişkin karar çıktı. İstinaf mahkemesi İmamoğlu’nun 2 Yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ile TCK 53. maddeden kaynaklanan “siyasi yasağı” da içeren haklardan yoksun bırakma cezasını onadı. Ancak ceza 1 Yıl 19 ay 15 gün hapis cezası olarak onandı.