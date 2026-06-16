19 Mart 2025 tarihinde gözaltına alınan ve halihazırda yargılama süreci tutuklu şekilde devam eden İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'de yaşanan 'mutlak butlan' sürecine ilişkin yeni değerlendirmelerde bulundu.

İlke TV'ye konuşan İmamoğlu, 21 Mayıs tarihli mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığına Kemal Kılıçdaroğlu'nun getirilmesine yönelik "CHP birdir, zorla esir alınmış ve CHP delegesinden değil, Erdoğan’dan medet umanların eline geçmiştir. Zor kullanarak, şaibeli yargı süreçleri oluşturarak, medyada iftira kampanyaları düzenleyerek işgal edilmiştir CHP. Bu operasyon, 19 Mart’ta başlayan darbenin ikinci adımıdır. Sahibi de Erdoğan’dır" dedi. İmamoğlu, CHP'de kurultay yolu kapatılırsa belirleyecekleri yol haritasına ilişkin olarak, "Şimdi bine yakın delegemiz kurultay için imzasını verdi. Biz hala kurultayımızın gerçekleşmesi için uğraşıyoruz. Fakat CHP’lilerin talebi olan kurultay zorla engellenirse, milletin yürüyüşünü yavaşlatmak bir yana, giderek hızlandıracak yola siyaseten, ruhen ve bedenen hazırız. Bu iktidara bir seçimin daha hediye edilmesine izin vermeyeceğimizin bilinmesini isterim" ifadelerini kullandı.

24 Mayıs'ta CHP Genel Merkezine polisle girilmesine göndermede bulunan İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Partimizin delegesinin iradesi Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel’i lider olarak seçmiştir. Hukukun gereği olan kurultay kararının verilmesi halinde yine seçecektir. Fakat kayyım olmak için kırk takla atanlar gördüğümüz üzere kurultaydan adeta kaçmaktadır. CHP’nin delegesinden utanmaktadır. Genel merkez binamıza polisle girerek partiyi yönetebileceklerini zannetmiş ve adeta çöktükleri genel merkezimizde ‘CHP’cilik’ oynayacak hale gelmişlerdir" ifadelerini kullandı.



'MİLLETİMİZE BU KİŞİYİ KAALE ALMAMASINI TAVSİYE EDERİM'

İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ile "köprülerin atıldığı" yorumlarının yapılmasına ilişkin olarak, “Dâhili bedhah kayyımın ne düşündüğünü bilmem, ilgilenmiyorum da. Milletimize de huzurlarının kaçmaması adına bu kişiyi kaale almamasını tavsiye ederim. Çünkü Türkiye’nin ondan çok daha önemli, çok daha ciddi meseleleri var" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun "arınma" açıklamalarına tepki gösteren İmamoğlu, "Biz koşuyoruz, onlar kaçıyor. Ara seçim deniyor, çıt çıkmıyor. Ekonomi deniyor, çıt çıkmıyor. Tapular ortaya saçılıyor, yine çıt çıkmıyor. Karşılığı ise darbe olarak önümüze konuyor. Allah kimseyi bu duruma düşürmesin. Bizler koşarken onlar ne var ne yok yıka yıka ilerlemekten ve soluk soluğa kaçmaktan başka bir şey yapamıyor. Biz milletimizle birlikte koşmaya devam edecek ve Türkiye’yi bu her şeyi yıkmaktan anlayan zihniyetten arındıracağız. Bizim hayallerimiz ve hedeflerimiz var. Türkiye için yapacaklarımız var. Ben Türkiye’nin 2050’ye nasıl gireceğini, ekonomide, sanayide, tarımda, ulusal güvenlikte neler yapacağımızı, millet olarak nasıl barış ve huzur içinde yaşayacağımızı düşünüyorum ve çalışıyorum her gün. Millet zaten bunların notunu verir. Ben çok seviyorum onları, çok güveniyorum.Millet, dahili bedhah kayyımın da onun emir aldığı, millet iradesini çiğneme planları yapanların da notunu verir" ifadelerini kullandı.