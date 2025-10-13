Mısır'daki Gazze anlaşmasının imza töreninde konuşan ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dönerek "Ne zaman başım sıkışsa her zaman yanımda oldu. Çok teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

İMAMOĞLU'NDAN KRİTİK GÖNDERME

Basına yansıyan bu görüntülerin ardından tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, Trump'ın zor zamanlarında Erdoğan'ı yanında gördüğünü söylemesine gönderme olarak yorumlandı.

İmamoğlu'nun paylaşımında şu ifadeler kullanıldı:

"Millete hizmet etmenin, zorda olanın yoldaşı olmanın şerefi ve onuru bize yeter. Zor anında her zaman milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz."