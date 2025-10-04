CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nden partisinin Abant'ta düzenlenen TBMM Grubu Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı'na katılan tüm milletvekillerine adları yazılı zarflarda mektup gönderdi.

İmamoğlu, mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"Değerli yol arkadaşım,

Sizi, Silivri'deki hücremden sevgi, saygı ve özlemle selamlıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi, bu milletin ortak değerlerinden, en köklü siyasi miraslarından birisidir. Kurtuluş Savaşı'nın zorlu mücadelesi içinde kurulmuş, müstesna bir partidir. Canımızdan azizdir, baba ocağımızdır. Partimiz, Cumhuriyetimizin taşıyıcısı, halkın gerçek sesi ve ilelebet hizmetkârıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün iki büyük eserinden biri olarak, milletin iradesinin güvencesi olmuştur.

Bizler siyaseti makam ve koltuk için değil, millete borcumuzu ödemek için yapıyoruz. Bu yüzden, tarih boyunca nice partiler silinip gitmişken Cumhuriyet Halk Partisi daima ayakta ve güçlü kalmıştır.

-Boynunu bir milim eğmemiş, dik duruşundan taviz vermemiştir. Yine öyle olacak, yine öyle kalacaktır. Amacımız, Cumhuriyetimizin kurucu değerlerini savunmak, yaşatmak ve geleceğe taşımaktır. Şartlar ne olursa olsun, davamızdan, partimizin ilkelerinden, değerlerimizden geri adım atmayız, yolumuzdan dönmeyiz.

-Biz, partimizin ilk kurultayı olan Sivas Kongresi'nden bu yana kongreler, kurultaylar partisiyiz, çünkü milletin ortak aklının, ortak çıkarlarının partisiyiz. Açık ve net, demokratik ve katılımcı bir siyasetin en köklü, en güçlü temsilcisiyiz.

-Gerçekleştireceğiniz çalışma toplantıları neticesinde milletimizin önüne koyacağınız mücadele, ilke ve hedeflerin ilk kurultayımızla aynı azim ve kararlılığı, aynı cesareti taşıyacağından hiç kuşkum yok.

-Sivas Kongresi delegeleri o en zor şartlar altında, 'Milli iradeye dayanmayan bir hükümetin keyfi kararlarına milletçe baş eğmedik, baş eğmeyeceğiz' demişlerdi. Bugün de aynısını diyoruz ve ilelebet demeye devam edeceğiz.

'MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Bu haklı ve onurlu mücadeleye büyük bir dirayet ve cesaretle liderlik eden çok değerli Genel Başkanımız sayın Özgür Özel'in şahsında, size, partimizin tüm yetkili kurullarına ve tüm örgütlerimize ülkem adına çok teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi, Atatürk ve yol arkadaşlarının milletle omuz omuza verdiği mücadelenin simgesidir. O buluşma sayesinde sadece özgürlüğümüzü ve bağımsızlığımızı kazanmadık; aynı zamanda çağdaşlaşmanın, aydınlanmanın ve kalkınmanın devrimini de hayata geçirdik. Milletimiz bizlerden Cumhuriyet'in kazanımlarını koruyarak adil, özgür ve müreffeh yarınlar inşa etmemizi bekliyor. Bunun için, ilk günkü azim ve kararlılıkla, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yılmaz neferleri olarak milletin refahı ve mutluluğu için mücadele etmeye devam edeceğiz.

'ÇOK BÜYÜK BİR AİLEYİZ'

-Biz, yol arkadaşlığı duygusunu asla yitirmeyen, dayanışma kültürü güçlü, çok büyük bir aileyiz. Biz gücünü birlik, beraberlik ve kardeşliğinden alan büyük ve eşsiz bir partiyiz. Biz, başarılı olmak mecburiyetinde olan bir takımız.

-Bize güvenen, inanan, yüreği bizimle atan on milyonlar var. Onların umutlarını, hayallerini bizler taşıyoruz.

-Bu bilinç ve özenle çok çalışacağız ve elbette yine hep birlikte başaracağız. Önümüzdeki dönemde de Türkiye'nin geleceğini inşa edecek politikaları yüksek bir motivasyonla oluşturacağınızdan, partimizin yönetme becerisini ve kudretini en güçlü biçimde Meclis çalışmalarına yansıtacağınızdan hiç kuşkum yok.

-Sizi sevgiyle, saygıyla, özlemle selamlıyor, çalışmalarınızda başarılar, kolaylıklar diliyorum. Yolumuz açık olsun.