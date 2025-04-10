Bu sabah saatlerinde evlerinden gözaltına alınan gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel'e bir destek paylaşımı da İmamoğlu'ndan geldi.

İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"GERÇEKLERDEN NE KADAR KAÇABİLİRSİNİZ Kİ?"

"Gazeteciler, tutuklanmamıza sebep olan dava dosyasının fos çıktığını, bütün iddiaların uyduruk olduğunu açığa çıkardılar. O yüzden bu panik, Murat Ağırel ve Timur Soykan sadece gazetecilik yaptılar.

Gerçeklerden o kadar korkuyorsunuz ki eliniz ayağınız birbirine dolandı. Bir şey uyduramadınız foyanız açığa çıktı, uyduruk gerekçelerle gazetecilere saldırıyorsunuz.

Bırakın gazetecileri. Gerçeklerden ne kadar kaçabilirsiniz ki?"