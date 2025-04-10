Bu sabah saatlerinde evlerinden gözaltına alınan gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel'e bir destek paylaşımı da İmamoğlu'ndan geldi.
İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:
"GERÇEKLERDEN NE KADAR KAÇABİLİRSİNİZ Kİ?"
"Gazeteciler, tutuklanmamıza sebep olan dava dosyasının fos çıktığını, bütün iddiaların uyduruk olduğunu açığa çıkardılar. O yüzden bu panik, Murat Ağırel ve Timur Soykan sadece gazetecilik yaptılar.
Gerçeklerden o kadar korkuyorsunuz ki eliniz ayağınız birbirine dolandı. Bir şey uyduramadınız foyanız açığa çıktı, uyduruk gerekçelerle gazetecilere saldırıyorsunuz.
Bırakın gazetecileri. Gerçeklerden ne kadar kaçabilirsiniz ki?"
Gazeteciler, tutuklanmamıza sebep olan dava dosyasının fos çıktığını, bütün iddiaların uyduruk olduğunu açığa çıkardılar. O yüzden bu panik, Murat Ağırel ve Timur Soykan sadece gazetecilik yaptılar.— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) April 10, 2025
Gerçeklerden o kadar korkuyorsunuz ki eliniz ayağınız birbirine dolandı. Bir…