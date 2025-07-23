Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Eskişehir'de devam eden orman yangınına müdahale eden 5 orman çalışanı ve 5 AKUT personelinin şehit olduğunu duyurdu. Ekrem İmamoğlu, hayatını kaybeden 10 orman işçisi için başsağlığı mesajı yayımladı.

İmamoğlu, başsağlığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

- Eskişehir’deki orman yangınına müdahale ederken hayatını kaybeden orman işçilerimize ve AKUT gönüllülerine Allah’tan rahmet; yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı, yaralılara da acil şifa diliyorum. Yangınlarla mücadele eden tüm ekiplere Allah kolaylık versin. Ayaklarına taş değmesin.