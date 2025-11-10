Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi tarafından paylaşılan ve yapay zeka ile hazırlanan videoda, İmamoğlu'nun Silivri Cezaevi'ndeki odasında demir parmaklıkların önünde duran Atatürk çerçevesi bulunurken; İmamoğlu'nun kravatını taktığı ve duvardaki saatin 09.05 olmasıyla birlikte saygı duruşuna durduğu görüldü.
Videoya, "Özlem ve minnetle…" notu düşülürken, ardından odasının kapısının kapandığı anlara yer verildi.
Özlem ve minnetle… pic.twitter.com/i70JG0WJ9V— Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (@CBAdayOfisi) November 10, 2025