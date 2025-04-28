Tutuklanarak görevden alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Yüce Türk yargısının bir avuç muhteris tarafından içine düşürüldüğü tarihinin en kötü günlerinden çıkmasını sağlayacak ilk hamle; on binlerce namuslu, onurlu, haysiyetli hakim, savcı ve yüksek yargı mensubunun alacağı adil kararlardır." dedi.

İmamoğlu, "Ekonomimizi, hayatımızı, umutlarımızı, geleceğimizi derinden sarsan bu hukuksuz sürecin son bulmasının yegane yolu budur. Bir siyasi hırs uğruna açlıkla ve yoksullukla imtihan edilen halkımızın feraha erebilmesinin çaresi budur. Yüce Türk milleti yargı mensuplarımız tarafından bugün gösterilecek onurlu tutum ve tavrı büyük bir minnetle vicdanında, hafızasında sonsuza dek muhafaza edecektir." değerlendirmesini yaptı.

İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

“Devletin dini adalettir.”

Bizi bir arada tutan, hayata güvenle bakmamızı sağlayan şey adalettir.

Aziz Milletim;

Ülkemizin bereketini, huzurunu ve güven duygusunu yerle bir eden bu kara günlerden bizi çekip çıkaracak olan, başta gençlerimiz olmak üzere bir bütün halinde 86 milyon vatandaşımızın azim ve kararlılığıdır.

Asla kararlılığınızdan vazgeçmeyiniz, umudunuzu daima diri tutunuz.

Yüce Allah milletimizi ve devletimizi korusun…