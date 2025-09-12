Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ünlü Youtube yayıncısı Oğuzhan Uğur'a hitaben bir mektup kaleme aldı.

Uğur mektubu sosyal medya hesabından, "Dava sürecinizin tutuksuz, adil ve hızlı işlemesini temenni ediyorum. Yazdığınız mektubun ana fikrine dayanarak alınacak hızlı sonuçla alnınız ak, başınız dik bir şekilde ailenize ve sevenlerimize kavuşmanızı diliyorum." notuyla paylaştı.

İmamoğlu mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili Oğuzhan Uğur,

Hak savunuculuğu vatandaş hakkıdır, doğruyu savunmak hepimizin borcudur. Hak yememe, hakkını yedirmemek, devletin ve milletin iyiliği için dertlenmek, uyarmak ve sorumluluk almak, anayasal haklarını aramak, sorgulamak, devletin kurumlarına zarar verenleri uyarmak, milletinin dertleriyle dertlenmek, yurdunu, insanını özünden çok sevmek demektir!

Hukuksuzluğa karşı durmak, Türkiyemiz için; Cumhuriyet, Demokrasi, Özgürlük, Adalet, varlığımızın temelidir diyerek haykırmak, yaşasın tam bağımsız Türkiye, prensibinin yılmaz bekçileri olmak şarttır.

Üstünlerin hukukuna tepki koyarak, geç kalmadan; Susmamayı, konuşmayı, yazmayı, haykırmayı, hatırlattığın için teşekkürler."

OĞUZHAN UĞUR'DAN YANIT

Uğur mektuba ilişkin olarak, "Sayın Ekrem İmamoğlu, nazik mektubunuz için teşekkür ediyorum. Ayrıca rica ederim... Elbette benim ve birçok vatanseverin nazarında haksızlık karşısında susmak ya da yanlışa kimlik sormak bir seçenek değildir. Hafızamız bizi son dakikaya bıraksa da doğruluk ve adalet mutlak karakterimizdir." dedi.

Uğur paylaşımında şunları kaydetti:

Dava sürecinizin tutuksuz, adil ve hızlı işlemesini temenni ediyorum. Yazdığınız mektubun ana fikrine dayanarak alınacak hızlı sonuçla alnınız ak, başınız dik bir şekilde ailenize ve sevenlerimize kavuşmanızı diliyorum.

Tam da mektubunuzda altını çizdiğiniz gibi aksi bir durumda yalnızca sizin için değil size karşı da suskun kalmayacağımızı muhakkak belirtmek isterim.

Silivri zindanının soğuğunu yıllarca duvarın diğer tarafından hissetmiş biri olarak size gazetecilerimize genç öğrencilerimize ve sebebi kasten sonuca bağlanmayan herkese sabır, sağlık ve adalet diliyorum.