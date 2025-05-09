Sosyal medya platformu X'teki ana hesabı erişime engellenen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, yeni açılan hesabı 'Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nden üzerinden gençlere çağrıda bulundu.

"Sevgili gençler, tüm arkadaşlarınızla paylaşın" diyerek gençlere seslenen İmamoğlu, "Yasakları, adaletsizliği ve size dayatılan umutsuzluğu hep birlikte söküp atacağız. Özgür ve yasaksız bir ortamda öyle güzel işler yapacağız ki tüm dünya sizi konuşacak" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Hep birlikte Türkiye’yi hak ettiği noktaya yükselteceğimiz günlerin heyecanıyla, ülkemizin geleceğini tasarlıyoruz. Sizler benim en iyi takım arkadaşlarım olacaksınız. Hep birlikte çalışacak, çözüm ve fikirler üreteceğiz. Yapay zekadan girişimcilik dünyasına, inovatif fikirlerden kültür ve sanata, ekonomiden spora kadar birçok alanda sizlerle birlikte güzel işlere imza atacağız.

Hazırlanın, büyük bir yolculuğa çıkıyoruz."