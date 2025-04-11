İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e yönelik sözleri nedeniyle yargılandığı davanın duruşmasının ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Silivri'de görülen ve 16 Haziran'a ertelenen duruşma sonrası paylaşım yapan İmamoğlu, geçmişte yargılanan liderlerin fotoğraflarını da içeren bir görsel paylaştı.

İmamoğlu'nun paylaşımında,eski Başbakanlar Bülent Ecevit, Necmettin Erbakan ve Adnan Menderes ile Türkiye'nin üçüncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve kendi duruşmasından kareler yer aldı.

İmamoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Ne kara kışlar gördü bu ülke. Ne baskılar, zorbalıklar. Kendini ev sahibi, milleti kiracı zannedenlerin hoyratlıklarını gördü. Ama asla sinmedi, korkmadı, vazgeçmedi, geri adım atmadı. Millet varsa demokrasi var, millet varsa hak, hukuk adalet mücadelesi var. Millet yine kazanacak, çünkü millet büyüktür."