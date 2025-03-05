Eski Devlet ve Kültür Bakanı CHP’li Fikri Sağlar, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na açılan soruşturma ve davaları yorumladı.

İktidarın Ekrem İmamoğlu’ndan korktuğunu ve çekindiğini, İmamoğlu ile girilecek bir yarışta Erdoğan’ın kaybedeceğini savunan Sağlar, şunları söyledi:

“Anayasa gereği Erdoğan’ın yeniden aday olabilmesi, erken seçim şartına bağlı. Aksi taktirde 3. kez aday olamıyor. Aslında 3 kez aday oldu ama ilk adaylığını eski anayasa diye geçerli saymıyor. Şimdi de anayasa değişikliği ya da erken seçim ile yeniden adaylık yolunu açmaya çalışıyorlar. En büyük engel olarak da Ekrem İmamoğlu’nu görüyorlar, onunla yarışırsa kaybedeceklerini biliyorlar.

SONUÇ DEĞİŞMEZ

İstediğiniz kadar soruşturma açın, siyasi yasak getirmeye çalışın, İmamoğlu’nun yolunu kimse tıkayamaz, bu girişimler onu Nelson Mandela yapar. Mandela da Güney Afrika’da 27 yıl cezaevinde kaldı sonra da devlet başkanı oldu. Birbiri ardına davalar, soruşturmalar açılıyor, hepsinde de siyasi yasak talebi var. Şimdi de diploma iddiasını ortaya attılar. İmamoğlu’nun adaylığının önünün kesilmesine çalışıyorlar.

Çünkü kaybedeceklerini anladılar. Yargı darbesi ile bunu sağlasalar dahi Cumhurbaşkanlığı seçiminde İmamoğlu kimi işaret ederse CHP onu aday gösterir ve seçilir. Bir sonraki seçimde de büyük bir oy farkıyla cumhurbaşkanı olur, süreç uzar ama sonuç değişmez.”

TERÖRİST DİYE 27 YIL YATTI, CUMHURBAŞKANI OLDU, SONRA DA NOBEL KAZANDI

Nelson Mandela, Güney Afrika’da ırk ayrımcılığına karşı mücadelesi ile tarihe geçti. 27 yıl hapis yatan Mandela, Güney Afrika’nın seçimle iktidara gelen ilk siyah başkanı oldu. 1993’te Nobel Barış Ödülü alan Mandela, 2013’te öldü.