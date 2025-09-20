Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. Yavaş, "Ekrem Bey'le ahmak konusunu da konuştuk. Yargıtay kararı söz konusu. En son kararı Yargıtay verecek. Yargıtay'da da şimdiye kadar hangi kelimelerin suç olup olmadığı değerlendirilecektir. Beraatını bekliyoruz" dedi.

Yavaş, "Başta Zeydan Karalar ve İmamoğlu olmak üzere daha önce ziyaret imkanı bulamadığım ilçe belediye başkanlarımızı ziyaret ettik. Onlardan bilgiler aldık. Ekrem Bey'le ahmak konusunu da konuştuk. Yargıtay kararı söz konusu. En son kararı Yargıtay verecek. Yargıtay'da da şimdiye kadar hangi kelimelerin suç olup olmadığı değerlendirilecektir. Beraatını bekliyoruz." dedi.

Yavaş, "Bizler de belediye başkanıyız. Yaptığımız görevle ilgili inanılmaz hakaretlere maruz kalıyoruz. Şimdiye kadar bize hakaret edenlere dava açılmadı. İnşallah beraatle sonuçlanacağını düşünüyoruz. Moralleri çok iyi, dayanışma içindeler." ifadesini kullandı.