8 Mayıs'ta mahkeme kararıyla İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kişisel X hesabı Türkiye'de görünmez kılınmıştı. İmamoğlu'nun paylaşımlarını sürdürdüğü 'Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi' adlı X hesabı hakkında da 'millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle' erişim engeli kararı alındı.



KULLANICI ADI DEĞİŞTİ, YENİ KARAR ÇIKTI



Kararın uygulanması amacıyla internet servis sağlayıcılarına talimat gönderilirken, söz konusu hesabın kullanıcı adı değiştirilmiş ve yasak kararı fiilen uygulanamaz hale gelmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine kullanıcı adı değiştirilen 'Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi X' hesabı için yeniden erişim engeli kararı alındı.



'Millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle' alınan yeni karar henüz uygulanmadı.