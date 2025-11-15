Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan ve mahkemeye sunulan iddianamede hakkında 2352 yıl istenen CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun hesabına üç kez erişim engeli gelmesinin ardından bir hesap hakkında daha karar verildi.

İfade Özgürlüğü Derneği kararı, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki (İBB) “yolsuzluk” iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamenin ardından “İstanbul İddianamesi” adıyla açılan ve dosyada yer alan iddiaları ele alan (istanbuliddianamesi.com/tr) internet sitesi ve X hesabı (ist_iddianamesi), 5651 sayılı Kanunun 8/A maddesi uyarınca, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellendi. Hesap, X tarafından Türkiye’den görünmez kılındı." diye duyurdu.