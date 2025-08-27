Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu’nun aile avukatı Nusret Yılmaz hakkında İBB’ye yönelik yolsuzluk iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildi. Yılmaz, imza ve yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakıldı.
Nusret Yılmaz memleketi Trabzon’da kendi ayağıyla sağlık kontrolüne gitti ardından da karakola teslim oldu.
Avukat Nusret Yılmaz sabah saatlerinden bu yana Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü’nde bekletiliyor. Yılmaz, Ordu’dan sabah 05.00 uçağıyla İstanbul’a getirildi.
Yılmaz, kendi ayağıyla gittiği karakolda gözaltındaki 24 saatin ardından İstanbul’a getirildi. Sağlık kontrolüne götürülen Yılmaz adliyeye sevk ediliyor.