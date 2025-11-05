19 Mart'ta gözaltına alınan ve devamında tutuklanarak cezaevine gönderilen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu, bugün şüpheli olarak ifadelerinin alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne geldi.

MART AYINDAN BERİ EMEKLİ MAAŞINI BİLE ÇEKEMİYOR



Halk TV canlı yayınında açıklamalarda bulunan İsmail Saymaz, 19 Mart'ta başlatılan soruşturmanın ardından Hasan İmamoğlu'nun tüm banka hesaplarının dondurulduğunu belirterek, baba İmamoğlu'nun yaklaşık 8 aydır emekli maaşını dahi çekemediğini öne sürdü.

RÜŞVET VE MALVARLIĞI AKLAMA SUÇLARINDAN İFADELERİ ALINACAK



Hasan İmamoğlu ve Selim İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında 'Rüşvet' ve 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından şüpheli sıfatıyla ifade verecek.